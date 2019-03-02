«الصفراء» تغيب المولد والأحمدي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يغيب الثنائي الاتحادي فهد المولد، وكريم الأحمدي عن مباراة الفيحاء الجمعة القادمة، على ملعب استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير

يغيب الثنائي الاتحادي فهد المولد، وكريم الأحمدي عن مباراة الفيحاء الجمعة القادمة، على ملعب استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مواجهة الديربي أمام الأهلي أمس في الجولة 22 من مواجهات الدوري الموسم الحالي، وسيعمل المدرب سييرا على تجهيز البديلين للمولد والأحمدي من أجل إشراكهما في مواجهة الفيحاء القادمة، هذا ويواجه الرباعي سعود عبدالحميد، وزياد الصحفي، وسانوجو، وفيلانويفا، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثالث في لقاء الفيحاء المرتقب.

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