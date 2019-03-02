شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يمهل «بيرناس» فرصة أخيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تسببت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أمام التعاون برباعية ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باشتعال الأوضاع داخل البيت الاتفاقي، وحملت الجماهير الاتفاقية الخسارة للاعبين وللمدرب الإسباني سيرجيو بيرناس الذي لم يستطع التحكم بزمام المباراة تكتيكيا، فيما لم يقدم لاعبو الاتفاق المستوى المأمول منهم في المباراة وتلقوا خسارة موجعة أغضبت الشارع الاتفاقي.

من جهتها، طالبت الجماهير الاتفاقية بإقالة المدرب الإسباني بيرناس بعد موجة الخسائر المتتالية التي اجتاحت الفريق الأول لكرة القدم خلال الجولات الأربع الماضية، مطالبة الاستعانة بأحد المدربين الوطنيين للإشراف أبرزهم المدرب فيصل البدين على الفريق الكروي الأول في ما تبقى من منافسات.

وتعالت الأصوات الاتفاقية مطالبة إدارة الدبل بتصحيح الأوضاع داخل الفريق، خصوصا أن الجولات القادمة ستشهد مواجهات حاسمة بداية من مباراة النصر دورياً في الجولة الـ23 إذ تعتبر خسارة الفريق المحتملة الخامسة على التوالي.

من جانبه، تساءل اللاعب الدولي السابق سعدون حمود عن ابتعاد أعضاء الشرف في مقدمتهم رئيس أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد ونائبه عبدالرحمن بن علي عن الإدارة الحالية برئاسة خالد الدبل في الوقت الذي كانوا فيه أبرز الداعمين للإدارة خلال فترة الانتخابات.