شكرا لقرائتكم خبر عن 450 ألف ريال لأجمل صورة للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

منح القائمون على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، فرصة لهواة التصوير لكسب جوائز نقدية بعدما أطلقوا مسابقة بعنوان «أجمل صورة للإبل» بصورة تصنع حكاية الحدث، وتعد أكبر مسابقة عالمية للتصوير الضوئي للإبل مع نخبة من المصورين المحترفين بعدما أقرت إدارة نادي الإبل هذه المسابقة.

وستكون الكاميرا هي الوسيلة الوحيدة لدخول المسابقة التي تصل جوائزها إلى 450 ألف ريال، ومشاركة وحيدة لكل منهم، حيث يحصل المركز الأول على 120 ألف ريال، فيما يحصل المركز الثاني على 80 ألف ريال، والمركز الثالث على 50 ألف ريال. وفيما ستقدم جوائز تشجيعية لعدد 20 مشاركا بواقع 10 آلاف لكل مشارك منهم. وأطلقت أيضا مسابقة لأجمل لقطة للإبل من السماء بعنوان «الإبل من السماء»، وسيكون متاحا للمشاركين كافة وسائل التصوير المصرح بها وستكون جوائزها النقدية كالجوائز في مسابقة «أجمل صورة للإبل» التي تصل مجموعها إلى 450 ألف ريال.