«رايح جاي يا بلطان»

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جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) خسر رئيس نادي الشباب خالد البلطان أول التحديات التي أعلنها هذا الموسم بعد توليه رئاسة نادي الشباب قبل عدة أشهر، إثر خسارة فريقه الشباب من النصر مساء أمس الأول ضمن منافسات دوري الأمير خسر رئيس نادي الشباب خالد البلطان أول التحديات التي أعلنها هذا الموسم بعد توليه رئاسة نادي الشباب قبل عدة أشهر، إثر خسارة فريقه الشباب من النصر مساء أمس الأول ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان . وأطلق البلطان تحدياً عبر أحد البرامج التلفزيونية الرياضية قائلا: «لم يسبق لأي ناد سعودي أن فاز على الشباب في بطولة الدوري السعودي ذهابا وإيابا إبان فترة رئاستي في الفترة السابقة لرئاستي ولذلك لن يفوز أي فريق على الشباب هذا الموسم مرتين في الدوري بعد عودتي للرئاسة»، وهو التصريح الذي انعكس على ردة فعل الجماهير النصراوية بعد نهاية المباراة بالتفافها حول البلطان أثناء مغادرته ملعب الملك فهد بسيارته الخاصة وسط أهازيج نصراوية مرددة عبارة «رايح جاي» وقذفت على سيارته العلب الفارغة يذكر أن النصر يعتبر الفريق الوحيد الذي هزم الشباب ذهابا وإيابا في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الـ 22 دورياً.



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