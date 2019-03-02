الجماهير تعاني من بيع التذاكر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) لم يكترث المسؤولون عن بيع تذاكر مباراة «ديربي جدة» التي جمعت الأهلي بالاتحاد، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير

لم يكترث المسؤولون عن بيع تذاكر مباراة «ديربي جدة» التي جمعت الأهلي بالاتحاد، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة»، للتحذير الذي طرحته "الخليج 365" عبر صفحات القسم الرياضي، حيث كشفت فيه الخلل والمعاناة التي واجهت الجماهير في موقع «Saudi Ticket»، ليتمكن الشخص من إتمام عملية شراء تذكرة، وانعكس ذلك على الحضور الجماهيري في مدرجات «الجوهرة»، حيث كان الأهلاويون يسعون لكسر حاجز الحضور الجماهيري لمباراة الدور الأول التي حضرها (46527) ألفا، بينما شهد حضور أمس (42880) ألفا، ولم تفلح محاولات إدارة الأهلي في طرح التذاكر عبر متجر النادي ومنافذ البيع في ملعب المباراة من استقطاب الجماهير لشغل نسبة الـ70% من المدرجات، باعتبار المباراة على ملعب الأهلي، مقابل 30% لأنصار الاتحاد.

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