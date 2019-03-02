لماذا أخفى فوساتي تشكيلته؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) انتظر مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم خورخي فوساتي، 6 دقائق قبل تقديم قائمته النهائية التي دخل بها مباراة الديربي، وبعد اطلاعه على تشكيلة الاتحاد التي قدمها سييرا في ظل غياب 5 لاعبين بداعي الاصابة وهم (البيشي، كوستا، سانوغو، جوناس)، كما حرص الجهاز الفني الأهلاوي تعليق قمصان اللاعبين من الأمام في غرفة الملابس الخاصة بهم على غير العادة لإخفاء أرقامهم أمام وسائل الإعلام، إذ تخلى عن طريقة لعبه 5-3-2، واعتمد على 4-4- 2 ، مستبعداً السوري عمر السومة من القائمة الأساسية وزميله حسين المقهوي، وكاد أن يخسر اللقاء لولا براعة السومة الذي سجل هدف التعديل بعد 8 دقائق من هدف الاتحاد.

انتظر مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم خورخي فوساتي، 6 دقائق قبل تقديم قائمته النهائية التي دخل بها مباراة الديربي، وبعد اطلاعه على تشكيلة الاتحاد التي قدمها سييرا في ظل غياب 5 لاعبين بداعي الاصابة وهم (البيشي، كوستا، سانوغو، جوناس)، كما حرص الجهاز الفني الأهلاوي تعليق قمصان اللاعبين من الأمام في غرفة الملابس الخاصة بهم على غير العادة لإخفاء أرقامهم أمام وسائل الإعلام، إذ تخلى عن طريقة لعبه 5-3-2، واعتمد على 4-4- 2 ، مستبعداً السوري عمر السومة من القائمة الأساسية وزميله حسين المقهوي، وكاد أن يخسر اللقاء لولا براعة السومة الذي سجل هدف التعديل بعد 8 دقائق من هدف الاتحاد.

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