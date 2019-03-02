شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يعود بهدف عالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

استعاد مهاجم الفريق الأهلاوي السوري عمر السومة حاسة التهديف بعد غيابه لحوالي ثلاث مباريات شارك فيها ولم يسجل أي هدف في بطولتي الدوري وكأس زايد للأندية الأبطال، إذ استطاع، مساء الأمس، تسجيل أجمل أهدافه في مسيرته بطريقة الـ(الباكورد) الشهيرة، مساهماً في خروج فريقه من اللقاء بالتعادل في مباراة الديربي أمام الغريم التقليدي الاتحاد، مستعيداً بذلك التسجيل ومصافحة الشباك.

كما عاود السومة مزاحمته على صدارة هدافي الدوري، إذ تساوى مع المهاجم عبدالرزاق حمدالله بعد وصوله للهدف رقم 15 خلف كل من تاومبا مهاجم التعاون وغوميز مهاجم الهلال.