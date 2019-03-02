شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: حارس الفيصلي يشبه «بوفون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أوضح مدرب الهلال زوران، أنه كان يعرف جيدا فريق الفيصلي، لذلك فرض طريقة لعبه، مشدداً على أن الهلال استحق الفوز والنقاط الثلاث والمحافظة على الصدارة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اللقاء على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير

أوضح مدرب الهلال زوران، أنه كان يعرف جيدا فريق الفيصلي، لذلك فرض طريقة لعبه، مشدداً على أن الهلال استحق الفوز والنقاط الثلاث والمحافظة على الصدارة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اللقاء على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والذي كسبه الزعيم بنتيجة 2/1، كاشفا عن أسباب تراجع مستوى فريقه في الشوط الثاني، وعدم جاهزية كاريلو وكنو، مشيدا بالحضور الجماهير الذي اعتبره الداعم الحقيقي لمسيرة الفريق في منافسات هذا الموسم التي ينافس الهلال فيها على ألقابها محليا وعربيا وآسيويا، مشبها حارس الفيصلي مصطفى ملائكة بالإيطالي بوفون.

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