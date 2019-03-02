ديربي العروس

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جدة - خالد شويل - (تصوير: عبدالغني بشير) زحفت جماهير الأهلي والاتحاد في ساعة مبكرة لملعب مدينة الملك عبدالله زحفت جماهير الأهلي والاتحاد في ساعة مبكرة لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة قبل أنتفتح إدارة الملعب البوابات أمام الجماهير المتعطشة لحضور الديربي. وفي الصور يظهر عدد من صغار السن متوشحين شعاري الناديين وهم يفترشون الساحات المجاورة لملعب «الجوهرة» تأهباً للدخول، في لقطة تبرهن على أن التنافس بين الناديين لا يتعدى حدود المستطيل الأخضر، ومعبرين عن الروح الرياضية التي تتحلى بها جماهير الناديين. وتظهر اللقطات حضور الجماهير بأعداد كبيرة متوجهين إلى ملعب الجوهرة منذ الساعات الأولى.



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