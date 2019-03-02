شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الريال تقيل «بينيتو» بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ربطت صحيفة «ماركا» إقالة إدارة

ربطت صحيفة «ماركا» إقالة إدارة ريال مدريد للمدرب ألفارو بينيتو، المسؤول الفني عن «جوفينل ب» أحد فرق قطاع الناشئين بالنادي، لما بدر منه من تصريحات بعد كلاسيكو الكأس. وقال بينيتو بعد خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بالثلاثة: «فينسيوس جونيور لاعب رائع، فعل كل شيء في سن صغير، لكن مشكلة الريال تكمن في أسماء أخرى كالثنائي كاسيميرو وكروس، مع تقديمهما لمستوى سيئ هذا الموسم». وكشفت الصحيفة عن غضب إدارة ريال مدريد من تصريحات المدرب، خصوصاً أنها جاءت عبر وسائل الإعلام الإسبانية، لانتقاد نجوم كبار داخل غرفة ملابس الفريق، لتقرر إقالته بشكل عاجل ومفاجئ.

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