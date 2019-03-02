شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجتمع مع إنفانتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، يوم الجمعة، اجتماعاً مع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مدينة زيورخ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين الرياضة السعودية وفيفا بما يسهم في الرياضة خاصة في لعبة كرة القدم. وقام رئيس الهيئة العامة للرياضة بالقيام بجولة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب الانتهاء من الاجتماع، اطلع خلالها على مرافق المقر.