شكرا لقرائتكم جيرونا يتغلب على رايو فايكانو بثنائية ستيواني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق جيرونا فوزا صعبا من مضيفه رايو فايكانو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي جيرونا كريستيان ستواني في الدقيقتين 30 و85، كما شهدت المباراة طرد عبد الله با لاعب رايو فايكانو في الدقيقة 60.
ورفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف إيبار، الذي يواجه سلتا فيغو يوم الأحد، وتوقف رصيد رايو فايكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف خلف فياريال، الذي يواجه ألافيس يوم السبت.
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