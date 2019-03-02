شكرا لقرائتكم ساري: كيبا هو خيارنا الأول ولكننا سعداء لمستوى كاباييرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض مدرب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الإيطالي ماوريتسيو ساري تحديد موعد عودة حارس مرماه الدولي الإسباني كيبا أريزابالاغا وما إذا كان سيلعب أساسيا أمام مضيفه فولهام يوم الأحد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز، بعدما أبقاه على مقاعد البدلاء أمام توتنهام يوم الأربعاء، بسبب حادثة ويمبلي.

ولم يتخذ ساري قراره النهائي بشأن استدعاء كيبا (23 عاما) يوم الأحد في ديربي لندن بعدما كان أبعده عن لقاء الفوز على جاره توتنهام 2 - صفر في المرحلة الثامنة والعشرين، وأشرك بدلا منه الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو (37 عاما).

وكان الحارس الإسباني خالف تعليمات مدربه في نهاية المباراة ضد سيتي يوم الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي خسرها أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 3 - 4 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، بعدما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل كاباييرو، وقرر النادي تغريمه بحسم أسبوع من راتبه.

وأكد ساري بعد مباراة توتنهام أن حارس مرمى أتلتيك بلباو الإسباني السابق هو خياره الأول، وأن كيبا سيتقاسم الأدوار مع كاباييرو في المباراتين المقبلتين، على أن يلعب أحدهما يوم الأحد والآخر الأسبوع المقبل في مسابقة يوروبا ليغ في ذهاب دور الـ16 أمام دينامو كييف الأوكراني.

ولم يحدد ساري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الجمعة المباراة التي سيشرك فيها أغلى حارس مرمى في العالم، انتقل كيبا إلى تشيلسي مقابل 93 مليون دولار أميركي، تاركا الباب مشرعا أمام ترجيحات غياب الحارس الإسباني عن الدوري المحلي للمباراة الثانية على التوالي.

وقال ساري "أُقفلت قضية كيبا، وهو خيارنا الأول بين الحراس، ولكننا سعداء جداً لويلي، لأنه بات يعرف جيدا أنه قادر على اللعب في مباراة صعبة جدا. أنا واثق أن في إحدى المباراتين التاليتين سيكون كيبا على أرض الملعب".

ويتخبط تشيلسي في الدوري الممتاز إذ خسر ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة قبل الفوز على سبيرز، ما دفع ساري للقول إنه قلق من تهديد فولهام الجريح الذي أقال مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري واستبدله مؤقتا بالمدرب سكوت باركر.

وعبر ساري عن حزنه تجاه مواطنه المقال قائلا "أنا آسف فعلا. ولكن أعلم جيدا صفاته، لذا أعلم جيدا أننا سنراه قريبا على مقاعد التدريب، عادة عندما يتم تبديل المدرب تحصل ردة فعل. لذا علينا أن نواجه ردة الفعل أيضاً. من الصعب جدا بالنسبة لنا التحضير للمباراة، لأننا لا نعرف أسلوب اللعب الجديد والأفكار الجديدة. إنها مباراة صعبة، كما أعتقد".

ولا يتوجب على ساري أن يتعامل مع واقع الإصابات لأن صفوف فريقه مكتملة، لذا من المحتمل أن يداور بين لاعبيه بعد أسبوع مرهق جسديا وذهنيا، وقال "يوم الأحد لعبنا لمدة 130 دقيقة، سيناريو ركلات الترجيح، والأربعاء لمدة 95 دقيقة، لذا علينا أن نقيم تعافي اللاعبين... ركضنا يوم الأحد كمعدل 15 كيلومترا، بينما المعدل في المباراة الأخيرة هو 12 كلم. أحتاج إلى تقييم تعافي كل لاعب، ومن ثم علينا أن نقرر التشكيلة".