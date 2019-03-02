فريق الآباء المفجوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يلعب فريق ساندز يونايتد في دوري الهواة في نورث هامبشير بإنجلترا، لكنه ليس كأي فريق آخر، فقد تعرف اللاعبون على بعضهم العام الماضي في جلسة نفسية لعلاج فقدان أبنائهم، والفكرة بدأت مع روب ألن، الذي يعمل نجاراً، حيث قال عن ذلك: «فقدت الرغبة في لعب كرة القدم أيام الإجازة وتركتها بعد موت 3 أجنة قبل ولادتهم بقليل، اتصل بي المدرب وقال لي تعال نلعب في مباراة خيرية لصالح مؤسسة «ساندز» (تعنى بعلاج الآباء نفسياً)، سجلنا لاعبين من مجموعات الدعم، 15 ممن فقدوا أولادهم وجمعنا 6 آلاف استرليني من المباراة وكتبنا اسماء أحبائنا الذين رحلوا على القمصان أو الأحذية،لا أحد في هذا الفريق يقول لك «كن رجلاً ولا تبك»، فالجميع يفهم أن لكل منا يوماً جيداً وآخر سيئاً، بالنسبة لي كان الفريق بمثابة الدواء وطوق نجاة».

وعلق مارك دينت عامل البريد على التجربة: «لولا كرة القدم لما عادت الابتسامة لي، لا أحد يستطيع تجاوز محنة فقدان ابن، ومع زملائي الجدد أشعر بأنني لست وحيدا»، الجد ديزموند باركر أيضاً في الفريق ويقول: «هناك القليل من الدعم للأجداد رغم أنهم يتأثرون بشدة لرحيل أحفادهم لكن لعبي في الفريق خفف عني كثيرا».