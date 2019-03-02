«الملك» يدفع مهر الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز الشارقة صدارته وواصل سلسلة انتصاراته بالفوز المثير الذي انتزعه من معقل الذئاب بالفجيرة، بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب منديز في الدقيقة 97، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، ضمن المرحلة السابعة عشرة لدوري الخليج العربي، وبهذا الفوز يرفع «الملك» غلته إلى 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه العين، فيما توقف رصيد الفجيرة عند ال13 نقطه، تتهدده رياح المؤخرة والهبوط.

شهدت المباراة أجواء رائعة عبر «أمطار الخير» التي عمت الساحل الشرقي، فضلاً عن الحضور الجماهيري اللافت من أنصار الكوماندوز الملكي الذي ملأ ملعب الفجيرة، وسيطر الشارقة على مجريات الشوط الأول، لكنه افتقد في الكثير من الأحيان للفاعلية الهجومية، رغم اكتفاء أصحاب الأرض بالتنظيم الدفاعي والانكماش في المنطقة الخلفية؛ رغبة في إنهاء ال 45 دقيقة الأولى، من دون استقبال أهداف.

وعلى عكس التوقعات شهد الشوط الثاني تراجعاً في الأداء من جانب الفريق الشرقاوي، رغم استمرار الفجيرة على التكتل والصمود الدفاعي الذي انتهجه منذ بداية المباراة، فضلاً عن استبسال الحارس عبدالله بوفون الذي استحق نجومية المباراة بلا منازع، عبر تصديه للعديد من الكرات الشرقاوية، والمباراة تتجه نحو لفظ أنفاسها الأخيرة، وعند الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع يخطف ابن الجبل الأخضر هدف الفوز الغالي من كرة مشتركة مع اللاعب مهند خميس استخلصها لنفسه، وسدد في سقف المرمى، رغم الاحتجاج الفجراوي الكبير الذي استمر حتى نهاية اللقاء، بحجة وجود مخالفة مع اللاعب منديز، لينتهي اللقاء بفوز الملك بهدف وحيد.

أدار المباراة الحكم عبدالله العاجل، وعاونه على الخطوط علي النعيمي، ومحمد العبيدلي، وأحمد مبارك حكم رابع، وعلي خلفان مقيم الحكام، ومحمد الحتاوي مراقب المباراة..