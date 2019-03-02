سلطان بن حمدان يتوج الفائزين بالرموز في منافسات أبناء القبائل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2019)، ملاك الهجن من أبناء القبائل الفائزين بالرموز الكبرى.

وشهد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أمس منافسات الحول والزمول المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج لهجن الجماعة التي أقيمت على مدار 8 أشواط في الفترة المسائية، وتوجت «مياسه» لمالكها فرج علي بن حمودة الظاهري بالناموس وأول الرموز بعد أن نالت السيف الذهبي في الشوط الرئيسي الأول للحول المحليات، وحلق «شاهين» لمالكه علي صالح علي الحميري ببندقية الزمول المحليات في الشوط الثاني الذي شهد إثارة كبيرة، وحصل على 1.5 مليون درهم بعدما احتل المركز الأول.

وفي الشوط الرئيسي الثالث للحول المهجنات، انتزعت «سمحة» لحميد سعيد النيادي الناموس والسيف الفضي وحازت على الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، وظفر «الأبجر» لسهيل محمد ذويب العامري وحاز ناموس ولقب الشوط الرئيسي الرابع وتوج مالكه ببندقية الزمول المهجنات ومليون ونصف درهم.

وتواصلت منافسات فئة الإنتاج في الأشواط من الخامس وحتى الثامن، واستطاعت «شواهين» لسالم حمد نهيان العامري الفوز بالناموس والسيف الذهبي للحول المحليات من فئة الإنتاج بالإضافة إلى 2.5 مليون درهم، ونجح «برلين» لحربي حمد نهيان العامري في خطف بندقية الزمول المحليات الإنتاج وتوج ب1.5 مليون درهم، وفي الشوط السابع المخصص للحول المهجنات الإنتاج، توج شعار محمد الحزمي بن قناص العامري بعد أن انتزعت «صباح» السيف الفضي للحول المهجنات بالإضافة إلى 2.5 مليون درهم، وكان ختام الرموز ل «ملك» الذي توج ببندقية الزمول المهجنات الإنتاج، وأهدى مالكه فيصل حسين علي القرشي وهجن السعودية الرمز والجائزة المالية مليون ونصف درهم بعد أن خطف المركز الأول.

وشهدت الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، أمس، عبر 13 شوطاً مشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون، وخطفت «شهد» لمحمد زايد خلفان المنصوري ناموس الشوط الأول للحول المحليات، وتصدرت «ثومة» لعبدالمحسن بيشان آل رزق العجمي الشوط الثاني للحول المهجنات، وقبض «الأسد» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي على المركز الأول في لشوط الثالث للزمول المحليات، وحلق «طنب» ل ضاحي عبدالله بناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات، وفي الشوط الخامس للحول المحليات انتزعت «شذى» لبطي محمد راشد الغفلي الناموس.

ويسدل الستار مساء اليوم على فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2019» والذي ستركض من خلاله هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدى 14 شوطاً منها 10 في الفترة الصباحية لفئة الحول والزمول يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة، وتبدأ المنافسة الأقوى مع أشواط الفترة المسائية والشوط الرئيسي الأول والمخصص للحول المحليات والجائزة سيف ذهبي ومليونا درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للزمول المحليات يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية ومليون ونصف درهم، وفي الشوط الثالث والمخصص للحول المهجنات يحصل الفائز بالمركز الأول على سيف ومليوني درهم، وفي الشوط الرابع وآخر أشواط الزمول المهجنات يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون ونصف درهم، ويحصل بقية الفائزين إلى صاحب المركز الخامس على جوائز نقدية قيمة حيث يحصل صاحب المركز الثاني في أشواط الحول المحليات والمهجنات المفتوح والإنتاج على جائزة نقدية قيمة قدرها 800 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني في شوط الزمول على 600 ألف درهم، أما الفائز بالمركز الثالث في أشواط الحول تصل قيمة الجائزة المخصصة له إلى 500 ألف درهم وفي الزمول 300 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الرابع في شوط الحول على 300 ألف درهم وفي الزمول على 200 ألف درهم، وتبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الخامس في شوط الحول 150 ألف درهم و100 ألف درهم في شوط الزمول.

بن حمودة: الناموس لجميع أهل الإمارات

قال فرج علي بن حمودة الظاهري، مالك «مياسة» الفائزة بالسيف الذهبي للحول المحليات في أول أشواط الرموز لهجن أبناء القبائل: «نتمنى التوفيق لقيادنا الرشيدة، وأصحاب السمو الشيوخ الذين يحرصون على تقديم الدعم لملاك ورياضة الهجن»، وأعرب عن سعادته وفخره بالإنجاز الذي تحقق في عاصمة الميادين الوثبة وأهدى الإنجاز إلى أهل الإمارات جميعاً.

وأشار بن حمودة إلى أن سباق الأمس كان الأصعب الذي يشاهده طوال حياته في ظل أجواء الطقس والرياح والغبار، مشدداً على أنه شوط لا ينسى، وأكد أن مياسة قدمت أداءً جيداً وتفوقت على منافساتها بالرغم من الأجواء الصعبة التي جرى فيها السباق.

ووجه بن حمودة الظاهري، الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن على جهود إخراج المهرجان بالشكل اللائق.