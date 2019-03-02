شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا وبرشلونة في نهائي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق فالنسيا ببرشلونة إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس إسبانيا بفوزه على ريال بيتيس 1-صفر في إياب الدور نصف النهائي على ملعب ميستايا.

وسجل رودريجو مورينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا 2-2.

ولن تكون مهمة فالنسيا سهلة في مواجهة الفريق الكتالوني الفائز باللقب في السنوات الخمس الأخيرة والساعي إلى رفع رصيده من الألقاب في هذه المسابقة إلى 31 لقباً.

وتقام المباراة النهائية في 25 مايو المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

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