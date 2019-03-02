شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يقترب من اللقب 100 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب السويسري روجيه فيدرر، المصنف السابع عالمياً، من إحراز لقبه الدولي ال 100، بعد تأهله أمس الجمعة إلى المباراة النهائية ببطولة سوق دبي الحرة للتنس، وذلك بفوزه على الكرواتي بورنا تشوريتش بسهولة 6-2 و6-2 في ساعة و7 دقائق في الدور نصف النهائي أمس.

وتأهل فيدرر لمواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي عانى الأمرين لتخطي الفرنسي غايل مونفيس 4-6 و7-6 (7-4) و7-6 (7-4).

وقال السويسري روجيه فيدرر: أنا متحمس بشكل لا يصدق للمباراة النهائية، مضيفا : من الرائع الوصول إلى نهائي آخر هنا في دبي.

ولعب المباراة الثانية بالدور قبل النهائي، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مع الفرنسي جيل مونفيس، بعد أن كان الأول أطاح بالبولندي هيوبرت هوركاتز 7-6 و6-7 و6-1، بينما تغلب الثاني بصعوبة على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-1 و6-7 و6-2.

وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: «شاهدنا عروضاً رائعة طوال هذا الأسبوع، ووصلنا الآن إلى دور الأربعة، وهي مرحلة يصعب فيها التنبؤ بالفائز، ويبدو أن الشيء الوحيد المتأكدين منه هو أن عشاق التنس سيتمتعون بمباريات رائعة في الدور النهائي».