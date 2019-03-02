قمة بين حتا والعروبة اليوم في دوري الهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر، وعلي البيتي

اعتلى خورفكان عرش الصدارة مؤقتاً، عقب فوزه على مضيفه العربي بهدفين من دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وافتتح عيسى الكعبي التسجيل لأبناء الخور في الدقيقة 18، وأردفه البرازيلي رودريجو بهدف التعزيز الثاني عند الدقيقة 49، وبهذا الفوز يرفع خورفكان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول في انتظار ما ستُسفر عنه مباريات اليوم، فيما بقي العربي بنقاطه ال7 السابقة.

وعلى ملعب التعاون كان الفوز من نصيب مسافي على أصحاب الأرض 2-1. وبكر التعاون بالتسجيل عن طريق التونسي محمد بن حمودة في الدقيقة 36 قبل أن يقلب مسافي الطاولة عبر هدفين سجلهما اللاعب محمد سعيد في الدقيقة 48 و53، وبهذا الفوز يواصل مسافي (الحصان الأسود في المنافسة) زحفه نحو المقدمة، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي التعاون بنقاطه الأربع السابقة.

وعلى ملعب مصفوت تغلب الحمرية على أصحاب الأرض وسجل للحمرية عيسى أحمد في الدقيقة 13، ومحمد ناصر في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز يرفع الحمرية رصيده إلى 19 نقطة، فيما بقي مصفوت عند نقاطه الأربع السابقة.

على خط آخر، تختتم الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم بمباراتين تجمع دبا الحصن والذيد في الخامسة والنصف، وحتا والعروبة في الثامنة مساء.

وفي اللقاء الأول الذي يعتبر أحد ديربيات الإمارة الباسمة، تزداد الرغبة لدى الطرفين في حصد النقاط عطفاً على نتائجهما في الجولة الأخيرة، وعلى ترتيبهما في البطولة. فللحصن 12نقطة وفوت فرصة الوصول إلى 15نقطة بخسارته من العروبة في الجولة الأخيرة، وبالتالي الدخول ضمن مجموعة المتنافسين على الصعود، وهو ابتعد بسبع نقاط عن خورفكان وبثمانٍ عن العروبة، ويتطلع في مباراة اليوم إلى فوز يُعيده إلى الواجهة ويمنحه أملاً جديداً.

وعلى الجانب الآخر، فإن الذيد تعادل في آخر مباراة له، وأيضاً أهدر فرصة مهمة للتقدم ويحاول تحقيق ما فاته في مباراة العربي أمام الحصن اليوم.

ويخوض الفريق البنفسجي المباراة بأجنبي واحد بعد إنهاء عقد البرازيلي فيليب، حيث تعرض لإصابة ويحتاج إلى تدخل جراحي. وعملياً انتهى موسمه فتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بفسخ عقده بالتراضي.

وبملعب حتا تقام مباراة قمة، توافرت لها كل العوامل التي تجعل منها مواجهة مختلفة وأكثر سخونة وقوة، وتجمع السماوي والعروبة، فالأول في المركز الرابع برصيد 16نقطة، والثاني في المركز الأول وله 20 نقطة، والفريقان مرشحان للصعود مع الحمرية وخورفكان، ومن مصلحة كل طرف أن يتفوق على منافسه المباشر.

وفي جانب حتا فالمباراة أكثر أهمية، وهي فرصة لتقليص الفارق مع المتصدر، والفريق معني بالفوز لعدة أسباب أولها أنه يبتعد بأربع نقاط عن المتصدر، وثلاث عن الثاني قبل مباراة خورفكان، أمس.

وفي حال خسر من جديد سيتسع الفارق وسيكون من الصعب عليه تقليصه، خاصة أن الدوري قصير وكل فريق يلعب تسع مباريات فقط، وثانياً لم يحقق الفريق الفوز على أي منافس مباشر في الدور الأول، فقد خسر من العروبة وتعادل مع الحمرية وخورفكان. والمباراة من جهة أخرى نارية بالنسبة له؛ كونه خسر من العروبة في الدور الأول في مباراة أكلمها بعشرة لاعبين بعد طرد صانع ألعابه البرازيلي جلمار، ولأن مقابلة اليوم هي الأولى للمدرب وليد عبيد، وهو يرغب بلاشك في قيادة الفريق للانتصار في أول مهمة.

وكان حتا تعادل في الجولة الماضية أمام الحمرية، لكنه قدم أفضل مبارياته وأهدر فرصاً كانت كفيلة بحسم اللقاء لمصلحته. ويبدو السماوي في قمة الجاهزية وفي وضع معنوي جيد. ويمتلك الإعصار أوراقاً رابحة أهمها لوان وماهر جاسم، والشاب راشد سالم، فيما يحتاج البرازيلي جلمار إلى الارتفاع للمستوى، فمستواه تراجع في الفترة الأخيرة وهو عنصر مهم في قائمة السماوي.

وبالنسبة للعروبة فمباراة اليوم واحدة من المواجهات الحاسمة باعتبار أنها مع منافس مباشر، والفوز فيها يقربه من دوري الخليج العربي، وسيضيف ثلاث نقاط حال انتصر ويبقي منافسه بالرصيد ذاته، وسيؤكد أنه لا يخسر من منافسيه المباشرين، وأيضاً الانتصار يعني تفوقه ذهاباً وإياباً على السماوي. ويغري الوصول إلى النقطة 23 العروبة، ويبدو مصمماً على العودة بالعلامة الكاملة إلى مربح، لكن مهمة العروبة ستكون صعبة جداً، فهو يدرك أن حتا فريق يمتلك كل مقومات الفوز على أي منافس، بوجود أسماء كبيرة وعناصر صاحبة خبرة، ومدرب سبقت له قيادة الفريق لدوري الخليج العربي، كما أن المهمة صعبة أيضاً بالنسبة للمضيف، فالعروبة متصدر ويقدم موسماً جيداً، وكل التوقعات تشير إلى أن المباراة ستأتي قوية ومثيرة، وفيها ندية كبيرة بين الطرفين.