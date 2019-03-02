فيرجسون يحفز باركر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف سكوت باركر، المدرب المؤقت لفريق فولهام، عن أن أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق تمنى له التوفيق في محاولته لصنع معجزة بالإبقاء على فولهام في الدوري الإنجليزي.

وتم تعيين باركر، مدرباً مؤقتاً عقب إقالة كلاوديو رانييري، وقال «السير أليكس أرسل لي رسالة طويلة ومفصلة يعطيني النصائح عن كيفية رؤيته للأشياء، وهو شيء ملهم حقاً».

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