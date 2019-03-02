الحمرية يفتتح مختبر الابتكار الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الحمرية برئاسة جمعة عبيد الشامسي اجتماعه الدوري الثامن بحضور نائب الرئيس سالم غانم الشامسي، وعبيد جمعة الشامسي أمين السر العام، ومحمد راشد الشامسي رئيس لجنة التخطيط والتميز المؤسسي، وماجد سعيد المهيري رئيس اللجنة المالية، وعمار علي المهيري رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وأحمد علي الكتبي رئيس اللجنة الرياضية، وحميد عبيد غدير رئيس لجنة الألعاب الفردية، وعيسى الشامسي رئيس المجلس الشبابي في نادي الحمرية، وناقش المجلس في جدول أعماله العديد من الموضوعات الإدارية والرياضية والبنود التنظيمية.

واعتمد مجلس الإدارة عدداً من المبادرات التي تطلقها اللجنة الثقافية والمجتمعية والمجلس الشبابي، بجانب اعتماد العديد من المشاركات في المجالات الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية والبحرية.

كما اعتمد مجلس إدارة النادي الدورة الثانية لمجلس نادي الحمرية للشباب، كما افتتح مختبر الابتكار الرياضي الخاص بالمجلس الشبابي، الذي أسسه النادي وفق أحدث المواصفات لتعزيز قيم الابتكار بين لاعبي النادي وأعضاء المجلس الشبابي ورعاية الموهوبين.