شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة المجد بطلة «المجلس التعليمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق كرة القدم بمدرسة المجد النموذجية بالشارقة إنجازاً جديداً؛ بفوزه ب«بطولة المجلس التعليمي 2»، والتي أقيمت بملاعب حديقة المطار بالشارقة، متقدماً على 12 مدرسة حكومية شاركت في هذه البطولة.
تمكن فريق مدرسة المجد من تحقيق الفوز في جميع المباريات، التي خاضها أثناء البطولة، وأشاد خالد الحمادي مدير المدرسة، بأداء الطلاب في البطولة، كما أثنى على جهود معلمي التربية الرياضية، متمنياً للفريق كل التوفيق في النهائيات، التي ستقام على مستوى الدولة، وقام الحمادي بتكريم الطلاب في الطابور الصباحي وسط تشجيع من قبل زملائهم.
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