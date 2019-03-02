شكرا لقرائتكم خبر عن روجليتش يفوز بالمرحلة السادسة في أعلى جبل بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:أحمد مصطفى وعلي البيتي

أحرز السلوفيني بريموز روجليتش، دراج فريق جامبو فيزما الهولندي، لقب المرحلة السادسة لطواف الإمارات، بعدما قطع مسافة 180 كم في زمن وقدره 4:15:39 ساعة، وبات قريباً من التتويج بلقب طواف الإمارات، بعدما تصدر الترتيب العام للطواف عقب نهاية المرحلة السادسة، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حلّ في صدارة ترتيب المرحلة الخامسة التي أقيمت أمس الأول، ووصل إلى 31 نقطة، بعدما قطع المسافة في زمن 23:09:38 ساعة. وجاء تتويج روجليتش على ارتفاع أكثر من 1900 كم فوق سطح البحر، ودرجة حرارة وصلت إلى 9 درجات مئوية.

ضمن ترتيب المرحلة السادسة، جاء الهولندي توم دومولين، دراج فريق صن ويب الألماني ثانياً، فيما حلّ بالمركز الثالث الفرنسي ديفيد غودو من فريق « أف دي جي».

وفيما يتعلق بتفاصيل الترتيب العام لصدارة لطواف بعد انتهاء المرحلة السادسة، فقد جاء في المركز الثاني الإسباني إليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار بفارق 31 ثانية، وفي المركز الثالث جاء الفرنسي ديفيد غودو دراج فريق « أف دي جي» بفارق 44 ثانية.

وقام الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، بتتويج السلوفيني بريموز روجليتش بطل المرحلة السادسة، بحضور سميع الدين صديقي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، كما توّج الشيخ محمد بن كايد القاسمي وعمر البنا مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية، بريموز روجليتش بالقميص الأحمر الذي يمنح لمتصدر ترتيب الزمن برعاية طيران الإمارات، وتوّج سعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة العليا لطواف الإمارات، أمين عام مجلس دبي الرياضي والعقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، الروسي ستيفان كوريانوف من فريق غازبروم روسفولو بالقميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط برعاية أدنوك، وقام محمد القاسم المدير التنفيذي للعمليات بشركة نخيل، وأحمد الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفرنسي ديفيد غودو بالقميص الأبيض لأصغر متسابق برعاية نخيل، كما قام أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وهاشم الهاشمي من طيران أبوظبي بتسليم القميص الأسود الخاص بالسرعة للدراج الروسي ستيفان كوريانوف برعاية طيران أبوظبي.

وكان الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، ممثل صاحب السمو الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس سلطة منطقة عجمان الحرة، قد أعطى إشارة انطلاقة للمرحلة السادسة، في حضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وعبدالناصر عمران الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات.

إصابة دراج فريق سكاي

تعرض الدراج الإيطالي جياني موسكون دراج فريق سكاي إلى حالة سقوط، أدت إلى تعرضه للعديد من الكدمات والجروح في قدميه ويديه لكنه أصر على المواصلة رغم صعوبة تعامله مع الدراجة ودرجة الحرارة المنخفضة.

روجليتش: السادسة كانت الأصعب وفي انتظار اللقب

أعرب الدراج روجليتش عن سعادته بتحقيقه لقب المرحلة والترتيب العام والاقتراب من تحقيق لقب النسخة الأولى لطواف الإمارات، مؤكداً أن المرحلة السادسة من الطواف كانت الأصعب، خاصة في ظل الأجواء الممطرة، والمرتفعات التي سبقت قمة الجبل.

وأكد أن وصوله لخط النهاية وحصوله على لقب المرحلة كان هاجساً بالنسبة له في ظل الصعوبات التي واجهها خلال المرحلة، لافتاً إلى أن تصنيفه العالي ساعده كثيراً ورفع من روحه المعنوية من أجل الوصول إلى خط النهاية ومواصلة المشوار نحو لقب طواف الإمارات.

وأكد حبه للمشاركة في السباقات التي تتخللها المرتفعات العالية، حيث كانت مرتفعات جبل جيس رائعة للغاية.

حارب: رسالة التسامح وصلت للعالم

قال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة إن جميع مراحل الطواف مرت بسلام وصولاً إلى السادسة وقبل ختام الحدث اليوم من دبي، وأكد أن جميع الجهود تضافرت من أجل خروج الحدث بالصورة التي تليق به وبمكانه دولة الإمارات.

وأضاف: «حتى الآن حققنا كل ما نريد في جميع مراحل الطواف، ونأمل أن ننهي النسخة الأولى برسالة إلى الجميع وهي أن دولة الإمارات دولة التسامح والتعايش، وهو ما تؤكده قائمة المشاركين في الطواف أصحاب الجنسيات المختلفة التي وصلت إلى 29 جنسية يمثلون 16 فريقاً حول العالم».

وتابع حارب: «الجميع شارك واستمتع بما قدمه الطواف الذي أكد أن الإمارات تقف على مستوى واحد من الجميع بما يؤكد رسالتها نحو السلام والتسامح».

وأضاف رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف: «نأخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات من أجل العمل على التطوير في النسخ المقبلة، والتأكيد على قدرتنا الكبيرة في تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية في جميع الألعاب وليس الطواف فقط».

ووجه حارب الشكر إلى كل من قام بدعم الحدث سواء من رجال الشرطة أو المتطوعين أو من كافة الجهات الراعية والداعمة، مشيراً إلى أن دوركل فرد فيهم لا يقل عن الآخر، موضحاً في الوقت نفسه أن كافة إمارات الدولة كان لها دور كبير في دعم وظهور الطواف بهذه الصورة حيث كانت أرض الإمارات كلها مسرحاً لهذه المنافسات.

جهود كبيرة لشرطة عجمان

أشرفت القيادة العامة لشرطة عجمان على تأمين سير «طواف الإمارات» في مرحلته السادسة، والذي انطلق، أمس، من إمارة عجمان في الساعة 12:10 ظهراً، واختتم في «جبل جيس» عند الساعة 4:40 عصراً، لمسافة 180 كيلومتراً.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: «إن الدوريات المرورية قامت بتأمين خط سير السباق، والإشراف عليه، ومرافقته في خط سيره خلال مروره بإمارة عجمان، ووفرت دوريات مرورية على طول خط سير الطواف، بما يضمن الحركة الانسيابية للمشاركين من دون أية عوائق».

وأضاف: «إن الطواف انطلق في إمارة عجمان بحدود الساعة 12:10 ظهراً من مرسى عجمان في منطقة «النخيل 2»، مروراً بشارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي «الكورنيش»، وصولاً إلى دوار الديوان، ومن ثم شارع الشيخ راشد بن حميد النعيمي ثم إلى شارع محمد سالم بوحميد، ومن ثم واصل الطواف سيره من دوار الميناء إلى شارع الشيخ راشد بن سعيد إلى شارع الاتحاد، وغادر إمارة عجمان متوجهاً إلى إمارة أم القيوين».

أحمد النعيمي: الطواف وُلد كبيراً

أشاد الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، ممثل صاحب السمو الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس سلطة منطقة عجمان الحرة، بمستوى طواف الإمارات، مؤكداً أنه ولد كبيراً وسيظل كذلك في ظل الدعم الذي يلقاه من قبل القيادة الرشيدة.

وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «طواف الإمارات حدث عالمي يعكس صورة الإمارات بأكملها من خلال انطلاقة كل مرحلة من مختلف الإمارات، حيث كانت الانطلاقة في المرحلة السادسة من عجمان التي انطلق منها إلى مناطق أخرى جذابة في الدولة».

وأشار إلى أن رياضة الدراجات خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت تحظى باهتمام كبير من الدولة، ما يؤكد أهميتها واليوم تظهر من خلال وجود نخبة من اللاعبين من أجل الترويج بشكل كبير للدولة التي قامت بتوفير الطرق والخدمات لجميع الدراجين من خلال بنية تحتية قوية.

9 درجات مئوية وأجواء ممطرة

شهدت المرحلة السادسة من طواف الإمارات أجواءً ممطرة للغاية وخاصة مع تخطي الدراجين لمسافة أكثر من 120 كم، حيث واجه الدراجون صعوبة كبيرة في السير عكس اتجاه الرياح ما صعب عليهم المهمة التي مرت بسلام إلى أن وصلوا إلى خط النهاية، كما وصلت درجة الحرارة عند مرتفعات جبل جيس إلى أقل من 9 درجات مئوية.

ترتيب الصدارة

1- السلوفيني بريموز روجليتش 23.09:38 ساعة.

2- الإسباني إليخاندرو فالفيردي بفارق 31 ثانية.

3- الفرنسي ديفيد غودو بفارق 44 ث.

4- البلجيكي إيمانويل بوخمان (بورا هانسغروهي) بفارق 56 ث.

5- الهولندي فيلكو كلدرمان (صن ويب) بفارق 1.04 دقيقة.