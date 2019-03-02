شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي الطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود سباق «تحدي الطين» (تاف مادر) إلى الإمارات لاختبار قدرات التحمل لعشاق التحدي والرياضات الحماسية الذين يستعدون لخوض غمار السباق وتجاوز العوائق والحواجز، وانطلقت أولى جولات السباق في إمارة رأس الخيمة أمس.

وتُنظم السباق «سابكو سبورت» بالشراكة مع «تاف مادر»، فيما تشارك رأس الخيمة العقارية لهذا العام كراعٍ وشريك لأرضية السباق في رأس الخيمة، وجاء تصميم حواجز السباق، لإبراز قيم الشجاعة، وحب الإنجاز، والعمل الجماعي، وروح المرح.

وقال سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «يسرنا أن نكون شريك أرضية مسار السباق في محطته برأس الخيمة، وتحرص شركة رأس الخيمة العقارية على دعم الفعاليات الجماهيرية التي تروّج لاتباع أسلوب حياة نشيط وصحي».

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