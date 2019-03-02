«ماهر» يفوز بكأس آل مكتوم.. و«إسبوليني» يتوج بكأس ند الشبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

واصلت خيول جودلفين تفوقها، حيث تمكنت من تحقيق ثلاثة انتصارات «هاتريك»، في السباق التاسع بكرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس الأول على مضمار ميدان العالمي، بعدما تفوقت الخيول «إسبوليني» و «أون ذا وارياث» و«ماونتين هنتر» وأهدت الإسطبل الأزرق ثلاث بطولات في الأشواط الرابع والسادس والسابع.

تضمن سباق الكرنفال التاسع 7 أشواط مجموع جوائزها مليون و175 ألف دولار، وخُصصت كل الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة عدا الأول فكان للعربية، وجرت الأشواط الأول والثالث والخامس على المسار الرملي، فيما جرت الأشواط الثاني والرابع والسادس والسابع على المسار العشبي.

وتمكن الفحل «إيه إف ماهر» لخالد النابودة، بقيادة الفارس أدري دي فريز وقيادة المدرب إرنست أورتيل، من التتويج بالجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» التي أقيمت بالشوط الأول لمسافة 2000 متر.

وقطع «إيه إف ماهر» مسافة الشوط في زمن بلغ 2:17:40 وبفارق بلغ 3.50 طول عن صاحب المركز الثاني «زياد» لياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف المدرب جان دي روال وقيادة ريتشارد مولن.

وتوج المهر «سبورتنج تشانس» لعبدالله المنصوري، ببطولة ميدان كلاسيك في الشوط الثاني الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 1600 متر «قوائم»، وشارك به 14 خيلاً وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وقطع المهر البطل بإشراف المدرب سايمون كريسفورد وقيادة الفارس باتريك كوسجراف، مسافة الشوط في زمن بلغ 1:38:31 وبفارق رقبة طول، وحلّ ثانياً المهر «جولدن جاكوار» لنقابة فينكس للسيدات، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

وتمكن «إسبوليني» لجودلفين بإشراف شارلي آبلبي، من التتويج بكأس ند الشبا في الشوط الرابع الذي جرى للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثالثة على المسار العشبي، وبلغ مجموع جوائزه 300 ألف دولار وجرى لمسافة 2810 أمتار، وشارك به 7 خيول.

وقاد الفارس مايكل بارزالونا «إسبوليني» لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 2:55:96 دقيقة وبفارق 10.5 طول، محققاً ثاني فوز له على التوالي في مشاركاته الأخيرة.

وجاء في المركز الثاني والثالث كل من «ريد جاليليو» و«بن بطوطة» وكلاهما لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة الفارسين باتريك كوسجراف وكريستوف سميلون على الترتيب.

وتوج «دولكونج» للمالك الكوري لي تاي إين، ببطولة كيرلين للتكافؤ التي أقيمت في الشوط الخامس «2000 متر رملي»، وبلغ مجموع جوائزه 160 ألف دولار.

وبإشراف المدرب سايمون فوستر، قاد الفارس أوليفيه دوليز الجواد البطل لقطع مسافة الشوط في زمن 2:05:37 دقيقة وبفارق 9.5 طول، وجاء في المركز الثاني «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف دووج واتسون وقيادة جيم كرولي.

وتمكن «أفريكان رايد» لنبيل مراد، بإشراف سايمون كريسفورد، من التتويج بالشوط الثالث الذي جرى لمسافة 1600 متر على المسار الرملي «تكافؤ» وشارك به 11 خيلاً.

وبقيادة الفارس كريستوف سوميلون، قطع «أفريكان رايد» مسافة الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار في 1:39:44 دقيقة، متفوقاً على منافسيه بمسافة بلغت 3.5 طول.

وجاء في المركز الثاني «بوشارات» لفريق البيت متوحد، واحتل المركز الثالث «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتوج «أون ذا وارياث» لجودلفين، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، بكأس الشوط السادس الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر على المسار العشبي، وشارك به 14 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وقاد الفارس وليام بيوك الجواد ذا السنوات الأربع للفوز بعدما قطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:23:52 وبفارق 1 طول، وجاء في المركز الثاني «مبتسم» لجودلفين بإشراف أبلبي وقيادة جيمس دويل.

وتوج الجواد «ماونتين هنتر» لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور بطلاً للشوط السابع الختامي الذي جرى لمسافة 2000 متر وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة، وشارك في هذا الشوط العشبي 14 خيلاً وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار.

وقطع «ماونتين هنتر» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون مسافة الشوط في زمن بلغ 2:03:75 دقيقة وبفارق.75 طول.

وجاء في المركز الثاني «زوريون» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، واحتل المركز الثالث «ديزرت فاير» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وقيادة باتريك كوسجراف.