الهلال يتجاوز الفيصلي بصعوبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي سجل الإيطالي جيوفينكو هدفين، ليمنح فريقه الهلال الفوز على ضيفه الفيصلي (2-1) في ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة محافظا على فارق النقاط الست مع غريمه النصر الذي يأتي ثانيا برصيد 49 نقطة، واستمر الأزرق في سلسلة انتصاراته للمرة الخامسة مع مدربه الجديد الكرواتي زوران.

سجل النجم الإيطالي هدفيه في الدقائق و18 و79 وسجل للفيصلي البرازيلي ايجور سيرجي (49)

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