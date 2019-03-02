سعيد بن سرور: «ماونتين هنتر» يتجه للشيماء كلاسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل «جواد جودلفين» البالغ من العمر خمس سنوات «ماونتين هنتر» عروضه الساحرة، ومستواه الباهر في كرنفال «كأس دبي العالمي» لهذا العام، بإشراف مدربه العالمي سعيد بن سرور، وسجل فوزاً رائعاً بالشوط الختامي لحفل كرنفال «كأس دبي العالمي» التاسع، والذي امتد لمسافة 2000 متر على مسار ميدان العشبي. وسبق للجواد ابن الفحل «لونرو»، أن فاز بسباق مماثل على مسافة أطول بواقع اثنين فيرلونج يوم 14 فبراير؛ ليحصد انتصاره الثاني على التوالي في ميدان.

وبدأ السباق بقيادة من «زوريون»، ومن خلفه «ديزرت فاير»، الذي يشرف عليه أيضاً سعيد بن سرور، ووجد «زوريون» مزيداً من قوة الدفع تحت الضغط؛ عندما دخل عليه «ديزرت فاير» قبل حوالي 300 من خط النهاية، قبل أن ينقض عليهما ويتخطاهما «ماونتين هنتر» في الأمتار الأخيرة؛ بعدما اندفع بقوة، عقب الانتقال به إلى المسار الخارجي؛ ليحقق فوزاً مستحقاً.

المدرب العالمي سعيد بن سرور علّق على ذلك الفوز، قائلاً: «سبق أن حقق «ماونتين هنتر» فوزاً بشكل رائع هنا قبل أسبوعين، وفي سباق الليلة انتقل بصورة طيبة خلف مجموعة المقدمة؛ بعد أن أظهر قدرة فائقة على خفة الحركة، خاصة وأنه تحسّن كثيراً هذا العام، وشهد مستواه تطوراً مستمراً، وقد تعامل بشكل رائع مع كل سباق خاضه هذا الموسم».

وأضاف مدرب جودلفين الملقب ب«العالمي»: «في هذا السباق قدّم مستوى رائعاً، والأمر يعتمد على وتيرة ومدى سرعة السباق؛ لكن تبقى مسافة الميل وربع أو الميل ونصف هي مسافته المفضلة، وهو جواد مقاتل، وسنبحث عن سباقات أفضل له».

وعن الوجهة المقبلة ل«ماونتين هنتر»، قال سعيد بن سرور: «ستكون لديه فرصة للمشاركة في أمسية «كأس دبي العالمي» يوم 30 مارس الجاري، وتحديداً في سباق دبي شيماء كلاسيك «جروب 1» البالغ مسافته 2400 متر، وأعتقد أن بإمكانه أن يستعيد الجاهزية، ويقدم أداءً جيداً؛ بعدما أظهر مستوى متميزاً خلال هذه الأمسية».