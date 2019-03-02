شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم 1 يطلب قميص ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخذت الصورة التي التقطت للكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وهو يمسك بقميص الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويمنعه من التقدم، الكثير من التعليقات.

وكان الأبرز ما كتبه الحساب الرسمي لبرشلونة على «تويتر»؛ عندما نشر الصورة وعلق عليها: «من الأسهل أن تطلب قميص ميسي عبر المتجر الإلكتروني»؛ وذلك في إشارة أن بإمكان لوكا مودريتش أن يشتري قميص ميسي من المتجر.

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