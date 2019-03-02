60 مشاركاً في سباق دبي للدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه الأنظار اليوم إلى شواطئ جميرا التي تحتضن منافسات سباق دبي للدراجات المائية -الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات 2019- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم الجاري

ويقام الحدث اليوم بالتعاون مع اللجنة المنظمة للدورة 27 من معرض دبي العالمي للقوارب وبالتزامن مع اليوم الختامي للمعرض وذلك بالقرب من موقع الحدث في قناة دبي المائية بمحاذاة شاطئ «الفورسيزون» والمعلم الجديد «بولغاري».

وتجمع المنافسات اليوم ما يصل إلى 60 متسابقاً يمثلون نخبة نجوم وأبطال العالم من مختلف قارات العالم يمثلون بلدان بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك والنمسا والمجر واليابان والكويت ومصر والمغرب إضافة إلى أبطال الإمارات.

وسيتنافس المشاركون على المراكز الأولى في الفترتين الأولى والثانية على فئات واقف وجالس على فترتين صباحية ومسائية في فئات واقف محترفين جي بي 1 وجالس جي بي 3 (مواطنين) وواقف جي بي 2 وواقف مخضرمين جي بي 2 ستوك وجالس جي بي 2 وواقف جي بي 3 (3) ناشئين 13-15 سنة وواقف جي بي 3 (2) ناشئين 10-12 سنة وواقف جي بي 3 (1) ناشئين وجالس جي بي 4 سبارك وجالس جي بي 1 محترفين.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في سباق اليوم متمنياً التوفيق للجميع في رسم صورة جميلة خاصة أن السباق يأخذ مذاقاً خاصاً من خلال إقامته وللمرة الأولى كحدث رئيسي في فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب.