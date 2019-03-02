شكرا لقرائتكم خبر عن 58 نقطة لهاردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن هوايته المفضلة فدك سلة ميامي هيت ب 58 نقطة وقلب تخلف فريقه بفارق 21 نقطة إلى فوز 121-118، في حين مني غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في الموسمين الماضيين بخسارة ثانية توالياً الخميس ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

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