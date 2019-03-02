كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الجوجيتسو استكمال الاستعدادات النهائية لانطلاق الجولة الثالثة والختامية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، في نسختها الأولى هذا العام، والتي ستقام اليوم في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بمشاركة 12 نادياً و210 لاعبين.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «نجحت بطولة كأس نائب رئيس الدولة في تعزيز روح المنافسة بين الأندية المشاركة، وهو ما دفع بالمدربين والقائمين على إدارة الفرق واللاعبين إلى تبني نهج جديد في تطوير اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم ليتمكنوا من اللعب ضمن مجموعات والسعي نحو الفوز بأسلوب مختلف عن المنافسات الفردية».

وأشار البطران إلى أن الجولة الثالثة والنهائية التي سنشهدها السبت، ستسهم في معرفة مستوى اللاعبين المشاركين من حيث الإعداد الفني، في سبيل حجز مقعد لهم ضمن المنتخب الوطني، ولكن الأهم من ذلك، أن هذه المنافسات ستعيد صياغة أسلوب المنافسات في المواسم الرياضية المقبلة، عبر تجهيز اللاعبين والأندية للعب والفوز بالألقاب في موسم 2019 - 2020، وهو ما بدأنا نتلمسه في مستوى الأندية في كل جولة مقارنة بسابقتها.

وحققت الجولة الأولى والثانية من البطولة نجاحاً مبهراً سجلته الفرق والأندية المشاركة في المنافسات التي أقيمت 10 نوفمبر الماضي في أبوظبي، و26 يناير الماضي بالشارقة.

ويواصل نادي العين سعيه إلى الحفاظ على صدارة الترتيب العام، وتوسيع الفارق مع وصيفه نادي الوحدة، بينما يعتزم نادي الجزيرة الذي حلّ ثالثاً في ختام الجولة الثانية تعزيز مركزه نحو اللقب، وتوجه خويطر سعيد الظاهري عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الفردية في نادي العين، بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو، لجهودهم المستمرة في دعم البطولات، واهتمامهم وسعيهم المستمر، لتعزيز مسيرة الأندية الوطنية.

وأشار الظاهري إلى أن العين يعمل في سبيل الوصول إلى هذا اللقب الغالي على قلوب جميع اللاعبين، وهو الحافز الذي دفع فريق النادي لتحقيق هذا السجل المشرف منذ بداية البطولة والفوز بصدارة الجولتين الأولى والثانية، في ظل الاستعداد الفني والإداري الذي لم يتوقف.

وتتمتع البطولة بأهمية استراتيجية بالنسبة للاعبي الجوجيتسو على المستوى المحلي، إذ تعتبر واحدةً من بطولتين محليتين فقط تتيح للأندية الرياضية على مستوى الدولة فرصة التنافس على واحد من أبرز الألقاب الوطنية، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، سعياً لحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة ونيل كأس البطولة ذي التصميم الفريد.