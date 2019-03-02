بن سليّم يشيد بالمشاركة النسائية في رالي دبي الصحراوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتطلع محترفة التزلج المائي الكويتية شيخة النوري، وسائقة الدراجات الأولى في الهند إيشواري بيساي، للاستفادة من ساحة كأس العالم في دبي، لتأكيد قدرة النساء على مقارعة الرجال في رياضة الراليات الصحراوية الطويلة الصعبة.

وينطلق رالي دبي الصحراوي بجولة احتفالية من حلبة دبي أوتودروم يوم 7 مارس/آذار، وسيتوجه السائقون من حلبة دبي أوتودروم إلى الصحراء يوم 8 مارس لخوض مرحلة خاصة مثيرة بطول 407 كيلومترات، والتي سيعود المتسابقون لخوضها مجدداً صباح اليوم التالي قبل العودة مرة أخرى إلى حلبة دبي أوتودروم ظهر يوم 9 مارس للتتويج.

وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يتخذ رالي دبي الصحراوي المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان، من حلبة دبي أوتودروم مقراً له، ويقام الرالي بدعم من حكومة دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، والهيئة العامة للرياضة، وجمارك دبي، ومياه العين، وبترول الإمارات.

ورحب محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة، بالمشاركة النسائية في الرالي قائلاً: «نرحب بشيخة وإيشواريا، ونأمل أن تكونا جاهزتين ومستعدتين للمواجهة الصعبة، ونتمنى أن تحذو المزيد من النساء حذوهن ويحترفن الرياضة بشكل عام ورياضات المحركات على وجه الخصوص».

وتشارك شيخة النوري وإيشواريا بيساي في الإثارة الصحراوية جنباً إلى جنب مع 53 سائقاً محترفاً ضمن فئة الدراجات النارية في رالي دبي الصحراوي، وتعتبر شيخة النوري، التي اعتادت مواجهة الرجال في الساحات الرياضية، أول امرأة ضمن فريق «وك بورد» الكويتي، بالإضافة لكونها مدربة مؤهلة، وينظر لها على كونها مثالاً يحتذى به بين النساء الخليجيات والعربيات، حيث إن حجابها لم يمنعها كامرأة من العمل جاهدة على تحقيق حلمها بأن تصبح رياضية مميزة.

من جهتها، تعتبر هذه المشاركة الثانية لبيساي في رالي دولي، بعد أن تعرضت لحادث أسفر عن تمزق البنكرياس لديها، وذلك في أول مشاركة لها في نسخة العام الماضي من سباق باها أراجون في إسبانيا.

ولم تثن هذه الحادثة المؤلمة بيساي عن مطاردة حلمها وشغفها بالرياضة، وتتطلع مجدداً لاكتساب المزيد من الخبرة ضمن راليات الباها الطويلة، من خلال المنافسة في صحراء القدرة الصعبة بدبي، وبدء استعداداتها للفوز لتحقيق نتيجة مميزة في رالي دكار.