مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى الدورى الاسباني

من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز في سهرة كروية من سهرات الكرة الاسبانية يلتقي مساء يوم السبت فريقا ريال مدريد وبرشلونة من جديد بعد مرور نحو يومين على آخر مباراة بين الفريقين، والتي كانت قد أقيمت يوم الأربعاء الماضي بملعب سانتياجو برنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، ليصل الفريق الكتالوني لنهائي كأس ملك إسبانيا.

أما هذه المرة فسيخوض الفريقان مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني والمعروف باسم الليجا، حيث سيلعب الفريقان مباراة يترقبها جميع متابعي كرة القدم حول العالم، في مباراة تُعرف بين جماهير كرة القدم باسم كلاسيكو الأرض.

كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة لن تكون مباراة كغيرها من مباريات كرة القدم، إنما تشهد إقبال كبير من قبل جماهير كرة القدم حول العالم من أجل متابعة المباراة حول شاشات التليفزيون، والقنوات التي تبث المباراة بشكل مباشر.

ظروف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة يدخل هذه المباراة باحثاً عن تكرار فوزه من جديد على الريال من أجل الاقتراب ولو لخطوة في مشواره نحو حصد لقب بطولة الليجا هذا الموسم، البرسا بقيادة فالفيردي يطمح في العودة إلى برشلونة بالنقاط الثلاثة، فالفريق يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.