yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد

من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز فريق ريال مدريد فيدخل هذه المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول الترتيب، فالفريق الملكي سيكون أمام مواجهة ليست بالسهلة، خاصة وأن اللاعبين مطالبين بالفوز على الغريم التقليدي برشلونة من أجل العودة من جديد للمنافسة على لقب الليجا، وإسعاد الجماهير الغاضبة من الهزائم المتتالية للفريق على يد البرسا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

وعن القنوات التي ستقوم بالبث الحي والمباشر لمباراة كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة فستقوم شبكة قنوات bein SPORTS بتخصيص ثلاث قنوات باللغة العربية لإذاعة مباراة الكلاسيكو مساء السبت حيث سيقوم رؤوف خليف بالتعليق على المباراة من الملعب من خلال شاشة قناة bein HD1، وعبر قناة bein HD3 سيكون خليل البلوشي معلقاً على أحداث مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، كما سيكون خالد الغول معلقاً على المباراة عبر قناة bein HD8.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وعن موعد الكلاسيكو المنتظر بين الريال وبرشلونة فسيتم اطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.