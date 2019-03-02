ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت حصري

من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز وستُقام مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

وفي حال تمكن البارشا من الفوز في مباراة برشلونة وريال مدريد، سيصبح رصيد برشلونة 60 نقطة وبفارق 12 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثالث حاليًا.

وكانت مباراة برشلونة وريال مدريد في مرحلة الذهاب انتهت بفوز البارشا بخماسية مقابل هدف في لقاء أُقيم في شهر أكتوبر الماضي على ملعب الكامب نو، حيث تسببت خسارة الريال وقتها في إقالة المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي وتعيين سولاري بدلًا منه.

وبعد نهاية مباراة برشلونة وريال مدريد،

سيواجه البارسا في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري فريق رايو فاييكانو، بينما يواجه ريال مدريد فريق بلد الوليد.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة غاية في الأهمية اليوم بالدوري الإسباني عندما تُقام مباراة برشلونة وريال مدريد ضن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

ويسعى البارشا لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه وذلك بعد الفوز في مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الاربعاء الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بثلاثية دون رد.