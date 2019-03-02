النشرة الرياضية.. 6 عروض إنجليزية لتريزيجيه.. تعادل قاتل للزمالك.. والأهلي يفتقد نجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم الجمعة 1 مارس.

سليمان يقترب

واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بتروجيت التي يسعى فيها الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز مؤخرًا على الجونة 2-1.

وخاض وليد سليمان تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية في إطار برنامج اللاعب التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة (طالع التفاصيل).

كلوب لا ينام

أكد الإنجليزي مارتن كيون نجم آرسنال السابق أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لا ينام بسبب تفكيره الدائم في ظهور لاعبه الدولي المصري محمد صلاح بمستواه المعهود.

وقال كيون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الجمعة: "أعتقد أن كلوب لا ينام بسبب التفكير كيفية إعادة صلاح لتألقه مجددا" (طالع التفاصيل).

الأهلي يفتقد السولية

قال مصدر بالجهاز الفني للأهلي، إن عمرو السولية، لاعب خط الوسط بالفريق خرج من حسابات المدير الفني مارتن لاسارتي في مباراة بتروجت المقبلة (طالع التفاصيل).

تعادل قاتل للزمالك

خطف أحمد الأحمر، تعادلاً قاتلاً لفريقه الزمالك بالثواني الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهم بفريق يد الأهلي، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري (طالع التفاصيل).

آل الشيخ يعلن تطبيق 3 تقنيات جديدة في بيراميدز



أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" التعاون مع شركة Catapult Sports الاسترالية المتخصصة فى انتاج الأجهزة الحديثة المرتبطة بالرياضة (طالع التفاصيل).

"مراقب" صلاح ينافس ثنائي ليفربول وأجويرو على جائزة لاعب الشهر في بريميرليج

بعد الأداء القوي الذي قدمه في "كلاسيكو" إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ورقابته الصارمة للاعب إنجلترا الأول في الموسم الماضي محمد صلاح، وجد لوك شو نفسه في قائمة أفضل اللاعبين في البريميرليج خلال فبراير (طالع التفاصيل).

صراع بين الأهلي والإسماعيلي على نجم المولودية

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن ناديا الأهلي والإسماعيلي يرغبان في الحصول على خدمات الجزائري سفيان بن دبكة لاعب مولودية الجزائر في الصيف المقبل (طالع التفاصيل).

6 عروض إنجليزية لتريزيجيه

صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي، ومنتخب مصر بأنه حصل على 6 عروض من أجل الرحيل عن قاسم باشا لكن النادي تمسك به، موضحًا أن شرط المشاركة باستمرار أهم من اسم النادي أو البطولة التي يلعب بها (طالع التفاصيل).

الأهلي تسبب في ضغط الزمالك

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، أن الأهلي تسبب في وجود حالة من الضغط على لاعبي الزمالك، بعدما ركز الأخير وجماهير مع نتائج القلعة الحمراء (طالع التفاصيل).