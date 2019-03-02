تقرير.. صلاح والديربي.. البداية من لندن وهدف منحه جائزة بوشكاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ستتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، مساء الأحد المقبل، لمشاهدة ديربي من نوع خاص سيجمع بين إيفرتون وغريمه ليفربول في قمة الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

المباراة ستكون لها طابع خاص عند نجم ليفربول محمد صلاح نظرًا لخوضه عديد من الدريبات خلال فترة مشواره في الملاعب الأوروبية، وتحديدًا خلال مشواره مع تشيلسي وروما وليفربول.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز اسهامات صلاح في الديربيات منذ بداية مشواره في الملاعب الأوروبية والتي انطلقت مع بازل السويسري.

- بازل

لم يخض صلاح أي ديربي مع بازل في ظل أن الفريق السويسري يعتبر من أكبر الأندية في مدينته.

- تشيلسي

في يناير عام 2014 انتقل صلاح من صفوف بازل إلى تشيلسي الإنجليزي إلا أن الفرعون استطاع أن يعبر عن نفسه سريعًا بقميص البلوز.

وفي مباراة صلاح الثالثة مع تشيلسي كبديل استطاع "مو" أن يسجل هدفًا أمام آرسنال في ديربي لندن، في مباراة انتهت نتيجتها (6-0) لصالح البلوز ضمن منافسات الأسبوع الـ31.

وفي المباراة التالية، وتحديدًا ضمن حسابات الجولة 32 شارك صلاح لمدة 34 دقيقة أمام كريستال بالاس إلا أنه لم يسجل أو يصنع في مباراة انتهت بخسارة البلوز (1-0).

- فيورنتينا

في يناير 2015 رحل صلاح لصفوف فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة إلا أنه لم يخض أي ديربي بقميص الفيولا.

وتعتبر مباريات فيرونتينا وبولونيا هي من ديربيات مدينة فلورينسا إلا أن صلاح لم يشارك مع الفيولا بأي ديربي خلال فترة إعارته والتي امتدت لستة أشهر.

- روما

في موسم (2015 -2016) واجه صلاح مع روما لاتسيو مرتين خلال موسمه الأول إلا أنه لم يصنع أو يسجل.

وفي الموسم الثاني، غاب صلاح عن مباراة الدور الأول للإصابة، بينما شارك في مباراة الدور الثاني لكنه لم يسجل أو يصنع أيضًا.

وعلى مستوى الكأس وتحديدًا في دور نصف النهائي خلال نسخة 2017 واجه صلاح لاتسيو مرتين نجح خلالها في تسجيل هدفين في مباراة انتهت لصالح الذئاب بنتيجة (3-2).

- ليفربول

واجه صلاح مع ليفربول خصمه التقليدي إيفرتون مرتين أحرز خلالها هدفًا.

صلاح في الموسم الماضي شارك أمام إيفرتون في مناسبة وحيدة نجح خلالها أن يسجل هدفه الوحيد في شباك التوفيز في مباراة انتهت بنتيجة (1-1).

هدف صلاح في إيفرتون منح الفرعون المصري جائزة بوشكاش والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

في المقابل، لم يتواجد صلاح في مباراتي ليفربول أمام إيفرتون سواء في لقاء الدور الثاني بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الموسم الحالي، شارك صلاح أمام إيفرتون بالدور الأول لمدة 75 دقيقة إلا أنه لم يسجل أو يصنع في لقاء انتهى لصالح الريدز بنتيجة (1-0).