حجازي يشارك في هزيمة وست بروميتش برباعية على يد ليدز يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى فريق وست بروميتش ألبيون، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، خسارة ثقيلة برباعية دون رد أمام نظيره ليدز يونايتد، في لقاء ضمن الجولة 35 من الشامبيونشيب.

وجاءت الأهداف الأربعة عن طريق بابلو هيرنانديز في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف باتريك بامفورد هدفين في الدقيقتين 28 و 63.

واختتم أهداف وست بروميتش ألبيون اللاعب إزجان أليوسكي، لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وتواجد المدافع المصري أحمد حجازي في تشكيل فريقه منذ البداية، لكن تواجده لم يكن مؤثرا على نتيجة اللقاء.

وبتلك النتيجة تصدر ليدز يونايتد جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 60 نقطة بالمركز الرابع.