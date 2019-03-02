عماد متعب: الأهلي تسبب في ضغط وتوتر للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، أن الأهلي تسبب في وجود حالة من الضغط على لاعبي الزمالك، بعدما ركز الأخير وجماهير مع نتائج القلعة الحمراء.

وقال متعب في تصريحاته على قناة "ON sports" الفضائية، إن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الحالات السلبية بين لاعبي الزمالك، وانفعالات بينهم خلال المباريات، لافتا أن تلك المشاهد تصب في النهاية في مصلحة الفريق المنافس.

وأضاف، أن فوز الأهلي خلال الفترة الأخيرة واقترابه من الصدارة، جعل الزمالك وجماهيره دائما تحت ضغط، الأمر الذي زاد من توتر لاعبي الزمالك بسبب تركيزهم مع نتائج الأهلي.

وأوضح، أن الزمالك يوجد به بعض الأمور الجيدة منها مستواه الجيد والكرة الجميلة التي يقدمها، لكنه تراجع بشكل واضح نتيجة التوتر والضغط.

وأشارلاعب الأهلي السابق، إلى أن لقاء الزمالك الأخير بالكونفيدرالية، قام جمهور الزمالك بالهجوم والضغط على اللاعبين منذ الشوط الأول، وهو ما أدى إلى ابتعاد بعض اللاعبين عن أداء الدور المطلوب خوفًا من ضغط الجماهير.