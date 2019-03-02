كالياري يتجاوز إنتر ويسدي خدمة لجاره ميلان

تلقى إنتر ميلان هزيمة مفاجئة أمام مضيفه كالياري 1 – 2، في افتتاح مباريات المرحلة السادسة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم كالياري في الدقيقة 31 عن طريق لوكا سيبيتيلي، لكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عادل النتيجة لإنتر في الدقيقة 38، قبل أن يسجل المهاجم ليوناردو بافوليتي الهدف الثاني لكالياري في الدقيقة 43. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لكالياري، لكن نيكولا باريلا أضاعها، لينتهي اللقاء بفوز فريقه 2 – 1.
الهزيمة أبقت انتر في المركز الثالث مؤقتًا برصيد 45 نقطة، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، حيث يتقدم بفارق نقطة وحيدة عن ميلان الذي يستضيف ساسولو يوم السبت، فيما رفع كالياري رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.
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