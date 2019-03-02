موعد مباراة توتنهام وأرسنال والقنوات الناقلة

يستضيف عصر اليوم السبت، فريق توتنهام نظيرة أرسنال علي ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريمير ليج".

ويرغب مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو علي بالحفاظ بالمركز الثالث في ظل المنافسة المشتعلة على مركز يؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بينما يسعي الإسباني أوناي

إيمري في خطف الثلاث نقاط ليتقدم للمركز الثالث و في حين إستفاقة الفريق صاحب القميص الأحمر بعد التغلب في الجولة الماضية علي بورنموث بخماسية .

موعد مباراة توتنهام وأرسنال

تنطلق مباراة توتنهام وأرسنال في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا

بتوقيت القاهرة،

والساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وأرسنال

تذاع مباراة توتنهام وأرسنال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة.

ويدخل توتنهام اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

جدير بالذكر أنتهي لقاء الدور الأول بفوز أرسنال بأربع أهداف مقابل هدفين لتوتنهام.