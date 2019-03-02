موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم السبت، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ونظيرة التقليدي برشلونة علي ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الليجا.

ويرغب سولاري المدير الفني لريال مدريد لمصالحة جمهور الفريق بعد خسارتة في عقر دارة من برشلونة بثلاثية دون رد في آياب نصف نهائي كأس ملك

إسبانيا، بينما يسعى الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لتعزز صدارتة بخطف الثلاث نقاط من الفريق الملكي ليهرب بالصدارة منفردًا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية

والساعة الثانية عشر إلا ربع من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق خليل البلوشي، ورؤوف خليف، وخالد الغول.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

جدير بالذكر أنتهي لقاء الدور الأول بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد لريال مدريد.