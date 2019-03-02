شاهد..كالياري يسقط إنتر ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي

تلقي إنتر ميلان هزيمة مفاجأة على يد كالياري، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.
افتتح لوكا سيبيتيلي لاعب كالياري الهدف الأول، في الدقيقة
لتنتهي المباراة بفوز كالياري على إنتر ميلان، ثنائية مقابل هدف.
وبتلك النتيجة تجمد رصيد إنتر ميلان عند ٤٧ في المركز الثالث، في حين رفع كالياري رصيده إلى ٢٧ نقطة، في المركز الرابع عشر.
شاهد الأهداف..
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