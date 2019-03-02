رياضة | راكيتيتش يحذر ريال مدريد.. ويؤكد: لا أتمني الأفضل للملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يحذر ريال مدريد.. ويؤكد: لا أتمني الأفضل للملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني عن مواجهة الغد أمام ريال مدريد بالكلاسيكو ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وقال راكيتيتش في تصريحاته اليوم: نحن نعلم أن الجميع ينتظر مباراة كلاسيكو كبيرة عوضاً عن الأهداف، ولكن هدفنا هو الذهاب الى البرنابيو ونقول ها نحن هنا ونخطف الفوز.

واضاف: ينتابني شعور رائع بعد تسجيلي لأي هدف، ولكن الهدف الأسمى هو فوز الفريق والمساعدة في تحقيق ذلك.

وتابع: علاقتي مع لوكا مودريتش جيدة ودائماً اتمنى الأفضل له شخصياً ولكن ليس لفريقه ، نريد أن نثبت للعالم بأننا الفريق الأفضل.