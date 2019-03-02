رياضة | جيرونا يتخطى عقبة رايو فاليكانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرونا يتخطى عقبة رايو فاليكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع جيرونا فوزا صعبا من مضيفه رايو فالكيانو 2 ـ 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي جيرونا كريستيان ستواني في الدقيقتين 30 و85، وشهدت المباراة طرد عبد الله با لاعب رايو فاليكانو في الدقيقة 60.

ورفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز 12 بفارق الأهداف خلف إيبار، الذي يواجه سيلتا فيجو بعد غد الأحد، وتوقف رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير) بفارق الأهداف خلف فياريال، الذي يواجه ألافيس غدا السبت.