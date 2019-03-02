رياضة | كروس يرد على تصريحات مدرب ريال مدريد السابق الاستفزازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروس يرد على تصريحات مدرب ريال مدريد السابق الاستفزازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد على مواطنه شوستر المدير الفني السابق للفريق بعد الرسالة المستفزة في الساعات الماضية.

وكان شوستر مدرب ريال مدريد السابق قد وجه انتقادلات لاذعة لمواطنه الألماني توني كروس في الساعات الماضية بسبب ضعف مستواه.

ورد كروس على شوستر مساء اليوم، برسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر متسألاً من يتحدث عني، في إشارة ساخرة لمواطنه بأنه لا يعرفه.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية ، أن كروس لم يكن اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي حصل على انتقادات من المدرب شوستر بعدما انتقد الرباعي فاران وكارفاخال ةمودريتش على هبوط الأداء في الكلاسيكو.