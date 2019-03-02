رياضة | رسالة جديدة من شريف إكرامي بعد إصابته (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جديدة من شريف إكرامي بعد إصابته (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه شويف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر لكل من دعمه عقب تعرضه للإصابة بمزق في عضلة السمانة، والتي ستبعده عن فريقه لمدة تقترب من ٦ أسابيع.

وغرد إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"شكراً لكل واحد كتب كلمه طيبه أو دعي لي بظهر الغيب و متأكد أني بفضل الله ثم دعواتكم و مساندتكم سأعود أقوى إن شاء الله".