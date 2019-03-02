رياضة | جريشة حكما لمباراة النجوم والحدود.. ومعروف يدير الاتحاد والداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريشة حكما لمباراة النجوم والحدود.. ومعروف يدير الاتحاد والداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن أسماء حكام مباراتي الغد بين الاتحاد والداخلية، والنجوم مع حرس الحدود، بالدوري العام.

وأسندت اللجنة مواجهة النجوم والحدود إلى جهاد جريشة، بينما تم اختيار محمد معروف لإدارة لقاء الاتحاد والداخلية.

ويلتقي الاتحاد مع الداخلية والنجوم مع حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.