رياضة | المنتخب الوطني يعلن موعد السفر للنيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الوطني يعلن موعد السفر للنيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على تحديد يوم 21 مارس الجارى، موعدًا للسفر، إلى النيجر لمواجهة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية.

وتلقى مسؤولو الجبلاية، خطابًا من الكاف يحدد فيه الرابعة والنصف مساء 23 مارس المقبل موعدًا لمباراة منتخبي النيجر ومصر بملعب الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي عاصمة النيجر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ووافق مجلس الجبلاية على توفير طائرة خاصة لتقل بعثة المنتخب الوطنى إلى النيجر، ومنها إلى نيجيريا لخوض مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا يوم 26 مارس.

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة بالفترة من19 يونيو حتى21 يوليو المقبل، بمشاركة24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.

قائمة المنتخب التي أعلنها أجيري مدرب الفراعنة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ). محمد أبو جبل ( سموحة ) - أحمد الشناوي ( بيراميدز ) -عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

الدفاع: عمر جابر ( بيراميدز ) - محمد هاني ( الأهلي ) - علي جبر ( بيراميدز ) - محمود علاء ( الزمالك ) - باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) - أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ) - كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ) - أحمد أبو الفتوح ( سموحة ).

الوسط: عمرو السولية ( الأهلي ) - محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) -طارق حامد ( الزمالك ) - علي "غزال" ( فيرنس البرتغالي ) - نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

وسط المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركي ) - عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ) - إسلام جابر ( الداخلية ) -عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ) -عبد الرحمن مجدي ( الاسماعيلي ).

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني ) - صلاح محسن ( الأهلي ) -مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).