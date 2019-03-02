رياضة | مدرب الإسماعيلي: سنخوض مواجهة قسنطينة من أجل الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: سنخوض مواجهة قسنطينة من أجل الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكى سيدومير يانفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى، صعوبة مواجهة فريقه ضد شباب قسنطينة الجزائرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الجمعه فى حضور باهر المحمدى مدافع الدراويش.

ويحل الفريق الأصفر ضيفًا على النادى القسنطينى مساء غدًا السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتابع أنه لا بديل سوى الفوز فى هذه المباراة لضمان الحفاظ على حظوظ فريقه فى المنافسة لخطف أحد بطاقتين التأهل للدور التالى.

وأضاف أن فريقه يعانى بسبب ضغط المباريات ولكن الجهاز الفنى تعامل بشكل احترافى لتجنب ارهاق أو اجهاد اللاعبين.

وأوضح ” سيدومير ” أن أى مدرب يعرب عن حزنه لغياب لاعب بقدرات ” محمود متولى ” فى مثل هذه المباريات ولكن باقى زملائه جاهزين لتلك المواجهة.

كما قاما محمود عبد العاطى ” دونجا ” والناميبى بنسيون شيلونجو لاعبا الإسماعيلى، بتحفيز زملائهما لعدم التأثر بالضغط الجماهيرى المنتظر فى المباراة القادمة ضد شباب قسنطينة الجزائرى.

يأتى ذلك خاصة وأن الثنائى الوحيد الذى يتواجد ضمن قائمة الدراويش الحالية شارك فى مباريات سابقة على الملاعب الجزائرية.

حيث خاض ” دونجا ” مع فريقه الأسبق ” مصر المقاصة ” لقاء ضد النادى القسنطينى يوم 9 أبريل عام 2016 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية، التى خسرها الفريق المصرى بهدف نظيف.

كما صرح الدولى باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى، أن فريقه يدخل المباراة القادمة وشعاره الفوز على شباب قسنطينة الجزائرى.

وقال أن الجميع يعلم مدى صعوبة اللقاء ولكن لابد من بذل قصارى جهدهم للتمسك بآمال المنافسة على التأهل من المجموعة الثالثة.

وأضاف أن ظروف إقصاء الفريق من البطولة قبل العودة مجددًا سبب رئيسى فى الوضع الحالى فالإسماعيلى لا يستحق هذا العقاب نظرًا لتاريخه وشعبيته الكبيرة.

وبسؤاله عن التمثيل الدولى .. أشار إلى أنه شرف لأى لاعب فيمنحه حافز ودافع قوى لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه للحفاظ على مكانته بالمنتخب.